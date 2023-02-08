В городе на юге Турции началась эвакуация из-за повышения уровня моря

Фото: Serdar Ozsoy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Искендеруне в провинции Хатай на юге Турции после землетрясения поднялся уровень Средиземного моря, в результате чего были затоплены дороги, площади и рабочие места вдоль побережья, сообщает телеканал NTV.

В городе эвакуируют жителей и работников пострадавших предприятий. Море разлилось в сторону бульвара Мете Аслан, затопление не спало даже спустя два дня после землетрясения, отмечает телеканал.

Администрация города предупредила местных жителей о том, чтобы они не входили в поврежденные дома. Люди остаются в парках и закрытых уличных рынках после инцидентов, пишет NTV.

6 февраля Главное управление мореходства Турции сообщало, что порт Искендерун получил повреждения после землетрясения. Через несколько часов в порту произошел пожар на складе. Его причины пока не называли.

Два мощных подземных толчка произошли на юго-востоке Турции 6 февраля, землетрясение стало крупнейшим стихийным бедствием в стране почти за 100 лет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших превысило 8,5 тыс., ранены — 49,1 тыс. человек. После самых сильных подземных толчков в Турции зафиксировано множество последующих, так называемых афтершоков и несколько землетрясений меньшей силы.