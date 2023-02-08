Взрывы прозвучали в городе Сумы на востоке Украины

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы, сообщает «Страна».

Издание «Украина Сейчас» опубликовало видео, предположительно, следа от работы системы противовоздушной обороны в городе. В 13:19 в Сумской области объявили воздушную тревогу, следует из данных сервиса, отслеживающего такие оповещения. О последствиях взрывов и их причинах на момент подготовки этого материала информация не поступала.

В Днепропетровской области сработала система ПВО, а в Харьковской сбили беспилотник, сообщает «Украина Сейчас».

В ночь на 8 февраля в Харькове зафиксировали шесть «прилетов», в том числе по промышленному объекту в Киевском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.

Кроме того, под обстрел попали населенные пункты Варваровка, Двухлетняя, Стрелеча, Ветеринарное, а также города Купянск и Волчанск, сообщил глава региона Олег Синегубов.

По его словам, в результате погиб один человек, пострадали пятеро, один из них находится в состоянии средней тяжести.

О взрывах в украинских регионах регулярно сообщают с 10 октября 2022 года. Тогда Минобороны России начало наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Российский президент Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.