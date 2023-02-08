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Посольство назвало отличительную черту землетрясения в Турции

Посольство Турции: отличительной чертой землетрясения стала независимость толчков
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Отличительной чертой крупнейшего более чем за 80 лет землетрясения в Турции стали независимые толчки и афтершоки, ощущавшиеся спустя несколько часов во многих турецких регионах и других странах. Об этом сообщило посольство Турции в России.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 6 февраля на юге страны. Последствия толчков затронули десять провинций. Позже, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение. Оба землетрясения также ощущались в Сирии, о толчках сообщали в Ираке, Израиле, Армении и других странах. Новые землетрясения с меньшей магнитудой были зафиксированы в Турции 7 и 8 февраля.

По последним данным, в Турции погибли более 7 тыс. человек, более 38 тыс. получили травмы, обрушилось около 6 тыс. зданий. Больше всего построек было разрушено в провинциях Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Диярбакыр, Малатья, Османие, Элязыг, Килис, Шанлыурфа и Адана, уточнили в посольстве.

В пострадавших провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, там на три месяца введен режим ЧП. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля. В Сирии число погибших достигло 1832.

Последний раз сравнимое по масштабам землетрясение происходило в Турции в 1939 году. Магнитуда Эрзинджанского землетрясения составила 7,9, погибли более 33 тыс. человек. Катастрофа вызвала цунами. 

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Турция землетрясение посольство
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