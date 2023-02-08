В Ростовской области загорелся завод по переработке нефтепродуктов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:56
Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 8, 5 тыс. Общество, 13:56
Николая Сванидзе вывели из искусственной комы Общество, 13:54
SEC усилит контроль за криптоиндустрей в 2023 году Крипто, 13:51
Заболеваемость COVID в России растет четыре недели подряд Общество, 13:48
Компании теряют миллионы из-за стресса сотрудников. Как это остановить Pro, 13:48
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 13:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Посольство назвало отличительную черту землетрясения в Турции Общество, 13:43
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 13:41
Минздрав отправит в Турцию бригаду из 11 российских врачей Общество, 13:36
Власти сообщили об обсуждении с бизнесом добровольного взноса в бюджет Бизнес, 13:35
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 13:22
Британская почта презентовала первые марки с портретом Карла III Общество, 13:21
Бывший футболист сборной Украины умер в 46 лет Спорт, 13:19
Общество ,  
0 

В Ростовской области загорелся завод по переработке нефтепродуктов

МЧС: пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов

В Ростовской области загорелся завод по переработке нефтепродуктов
Video

В городе Новошахтинск Ростовской области произошел пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На ул. Хмельницкого, 9, в 10:24 поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара предварительно 100 кв. м», — говорится в сообщении. По этому адресу в городе находится завод «Ресурс», следует из данных «Яндекс.Карт».

В ведомстве уточнили, что к 10:59 возгорание удалось локализировать. В ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 13 единиц техники. О причине пожара информация не поступала.

В июне 2022 года в Ростовской области на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар, причиной которого стал удар двух беспилотников, сообщила тогда администрация НПЗ. Предприятие оценило произошедшее как «террористические действия». В результате никто не пострадал.

7 февраля на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области также произошел пожар. В ЛУКОЙЛе, которому принадлежит предприятие, сообщили, что на установке коксования случилось задымление, его ликвидировали, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Смену бизнес-модели в России могут обложить налогом. Когда есть риск
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
Под крыло: почему государство может стать в России главным работодателем
Теги
новости Ростовская область Пожар МЧС
Материалы по теме
Пожарные спасли ребенка из частично разрушенного дома в Тульской области
Общество
В Саратове двое взрослых и ребенок получили травмы в результате пожара
Общество
В Нижегородской области произошел пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter