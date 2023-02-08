В Ростовской области загорелся завод по переработке нефтепродуктов

Video

В городе Новошахтинск Ростовской области произошел пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На ул. Хмельницкого, 9, в 10:24 поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара предварительно 100 кв. м», — говорится в сообщении. По этому адресу в городе находится завод «Ресурс», следует из данных «Яндекс.Карт».

В ведомстве уточнили, что к 10:59 возгорание удалось локализировать. В ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 13 единиц техники. О причине пожара информация не поступала.

В июне 2022 года в Ростовской области на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар, причиной которого стал удар двух беспилотников, сообщила тогда администрация НПЗ. Предприятие оценило произошедшее как «террористические действия». В результате никто не пострадал.

7 февраля на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области также произошел пожар. В ЛУКОЙЛе, которому принадлежит предприятие, сообщили, что на установке коксования случилось задымление, его ликвидировали, никто не пострадал.