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Военная операция на Украине ,  
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Небензя назвал условие для завершения конфликта на Украине

Небензя: украинский кризис завершится в случае прекращения Западом прокси-войны с Россией

Конфликт на Украине завершится, когда западные страны прекратят прокси-войну против России. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

«Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится», — сказал Небензя.

При этом Небензя отметил, что сейчас Запад не проявляет готовности к значимому взаимодействию. 

После того как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, Запад стал оказывать Украине военную и финансовую помощь. Страны Запада поставляют Украине оружие, среди которого танки и системы ПВО. Россия осуждает поставки оружия на Украине и считает, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

В МИД Украины ранее заявили, что поставки оружия помогут в завершении конфликта и подтолкнут Россию к мирным переговорам. Как рассказал замглавы МИД Украины Андрей Мельник, в текущих условиях говорить о возможности диалога с Россией бессмысленно: «Для танца нужны двое, для мирных переговоров — двое».

Теги
МИД Василий Небензя ООН поставки оружия Украина Военная операция на Украине
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