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Роскомнадзор заблокировал сайт «Московской Хельсинкской группы»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Московской Хельсинкской группы» на территории России

Доступ к сайту ранее ликвидированной правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ) ограничен на территории России. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Причина ограничения доступа к сайту не называется. РБК направил запрос в «Московскую Хельсинкскую группу» и в пресс-службу Роскомнадзора.

В декабре прошлого года Минюста подал иск в Мосгорсуд с требованием о ликвидации МХГ. В январе прошел суд. В суде назвали 11 нарушений, которые легли в основу иска о ликвидации. 25 января Мосгорсуд ликвидировал МХГ.

В исковом заявлении Минюста говорилось, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. В иске приводились факты обширной деятельности организации по всей стране: участие в судебных процессах, в семинарах в других регионах.

Суд вынес решение о ликвидации на основе результатов внеплановой проверки столичной прокуратуры, которая прошла с 8 по 28 ноября 2022 года. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга сети Интернет, сообщила представитель обвинения.

Сторона защиты при этом отмечала, что в постановлении правительства об особенностях осуществления госконтроля говорилось, что в 2022 году не будут проводиться надзорные мероприятия. По этой причине, считают адвокаты МХГ, проверка прокуратуры была осуществлена с нарушением законодательства и доказательства нарушений были получены незаконно.

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Сопредседатель организации Валерий Борщев, выступая в суде, назвал предъявленные к МХГ претензии абсурдом. «Права человека экстерриториальны — это азбука», — сказал правозащитник. «Никогда не думал, что буду присутствовать на суде, где разрушается то, что строили мои единомышленники, то что строил Андрей Сахаров», — добавил он.

«Московская Хельсинкская группа» была основана в 1976 году. Во времена СССР она была известна как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. В 2012 году правозащитная организация отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах. На сайте МХГ говорится, что ее миссия — «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России».

Теги
Роскомнадзор Московская Хель­синкс­кая группа блокировка сайта
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