Минобороны Турции: пожар в турецком порту Искендерун потушен спустя более чем сутки

В турецком порту спустя более чем сутки потушили пожар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пожар в порту Искендерун в Турции потушен, сообщила газета Türkiye со ссылкой на Минобороны республики. Пожарные задействовали вертолеты этого ведомства.

Искендерун находится на побережье одноименного залива в Средиземном море, в турецкой провинции Хатай. Он является одним из крупнейших в стране портов и принимает сухогрузы, контейнеровозы и нефтяные танкеры. Пожар в порту начался днем 6 февраля. Загорелись резервуары на складе, обрушилась часть доков.

За несколько часов до пожара Главное управление мореходства сообщало, что гавань получила повреждения в результате землетрясения.

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Землетрясение произошло в ночь с 6 на 7 февраля на юге Турции, его магнитуда составила 7,7. Затем последовали афтершоки, около 13:30 мск было зафиксировано еще одно землетрясение с той же магнитудой. Днем 7 февраля новые толчки магнитудой 5,4–5,4 произошли в восточной и центральной частях страны. В результате стихийного бедствия в Турции, по последним данным, погибли 4544 человека, ранены 26 721. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.