СК завел уголовное дело из-за взрыва жилого дома в Тульской области

СК завел уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Тульской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По факту взрыва газа СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК по Тульской области. «Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», — уточнили в ведомстве.

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в Ефремове в Тульской области. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ. Инцидент произошел в панельном доме № 2 по ул. Химиков, прокуратура Тульской области начала проверку. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

«Интерфакс» и телеграм-канал «112» сообщают о пяти погибших. В пресс-службе МЧС РБК сообщили о четырех погибших и пяти спасенных, также под завалами, по предварительной информации, остаются еще два человека. На место происшествия выехал губернатор региона Алексей Дюмин.

«Интерфакс» добавил, что из-под завалов вытащили живого ребенка, а утечка газа рассматривается как основная версия произошедшего. По данным агентства ТАСС, основная версия — неисправность газового оборудования.

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