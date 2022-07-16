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В Тульской области 12 вагонов сошли с рельсов при попытке кражи металла

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России

В Тульской области 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, когда неизвестный мужчина пытался украсть из поезда металл, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 15:20 в районе станции Полунино на участке Узловая-3 — Жданка, из-за чего движение поездов на данном участке временно приостановили. Пассажирские поезда проследуют к пунктам назначения по альтернативным маршрутам — через Елец, Орел и Тулу, минуя участок Узловая-3 — Жданка, предупредили в компании.

«Вероятная причина — действия третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Один из них погиб», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Baza, вагоны сошли с рельсов, когда мужчина ехал на поезде и воровал из вагонов металл, позже один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава, в итоге произошла авария.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. «Опрокидывания вагонов не произошло, розлива топлива не последовало», — уточнили в управлении МЧС по Тульской области.

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Фото:uraltransprok / Telegram

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12 июля в Красноярском крае с рельсов сошли восемь вагонов с углем, в результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе Красноярской железной дороги уточнили, что авария произошла на станции Чернореченская двухпутного электрифицированного участка Красноярск — Ачинск.

На движение поездов происшествие не повлияло, однако в региональном следственном управлении на транспорте СК России и транспортной прокуратуре края указали, что при аварии был поврежден железнодорожный путь.

Теги
Тульская область сход с рельсов кража металл грузовой поезд новости
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