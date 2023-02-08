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Россияне стали больше покупать и меньше тратить на январских распродажах

«Тинькофф»: траты россиян на январских распродажах снизились по сравнению с 2022 годом
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время январских распродаж 2023 года россияне потратили меньше, но покупали больше, чем год назад, свидетельствуют результаты исследования аналитиков «Тинькофф Кассы».

В январе многие магазины делают скидки для поддержания спроса, пояснили в компании. Количество покупок, совершенных жителями России в этот период, в этом году выросло на 4%, а расходы сократились на 18% за счет снижения среднего чека на одну покупку.

Единственная категория, в которой россияне увеличили траты по сравнению с прошлогодним январем, — это маркетплейсы. Расходы на таких площадках год к году выросли на треть. Аналитики связали эту тенденцию с уходом из России зарубежных брендов, в результате чего жители страны стали чаще искать товары в интернете.

Больше всего во время январских распродаж россияне сократили расходы на бытовую технику и электронику (-64%), спортивные товары (-52%), одежду и обувь (-37%). Меньше всего снизились траты на косметику (-7%) и образование (-11%).

Средний чек в январе 2023 года снизился во всех категориях. Больше всего сумма одной среднестатистической покупки сократилась в сегменте бытовой техники и электроники, упав с 5936 до 2322 руб. (61%). Меньше всего пострадали отрасли образования и фитнес, где средний чек упал на 0,5 и 0,15% соответственно.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», траты россиян на развлечения и еду за январские праздники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего средний чек вырос в кинотеатрах — на 16%. Расходы в продуктовых супермаркетах увеличились на 11%, средний чек составил 598 руб.

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