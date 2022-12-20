Ozon: траты россиян на Новый год в среднем вырастут на 30% по сравнению с 2021-м

Россияне рассказали, на сколько вырастут их траты на Новый год

Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года на 20-50% больше, чем в прошлом году: около трети (31%) участников опроса маркетплейса Ozon полагают, что их затраты увеличатся на 30%. РБК ознакомился с исследованием, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек со всей страны.

Аналитики отмечают, что на прошлый Новый год траты более четверти (28%) респондентов составили 30-50 тыс. рублей.

Каждый пятый опрошенный собирается потратить на 10-20% больше, чем в прошлом году, а 16% — в 1,5 раза больше. Жители ряда крупных городов полагают, что их расходы вырастут в два раза и более — респонденты с таким мнением чаще всего встречались в Санкт-Петербурге (13%), Москве (11%), Екатеринбурге (6%), Уфе и Самаре (по 5%).

Россияне собираются преподнести примерно столько же подарков, что и в прошлом году. По 30% опрошенных планируют сделать подарки двум-трем или четырем-пяти близким людям (в прошлом году их было 29% и 30% соответственно). Число тех, кто одарит только одного человека или не собирается делать подарков никому, также не изменилось за год (по 14%).

Большинство респондентов покупают подарки в онлайн-магазинах (35%) или маркетплейсах (30%), на новогодний шопинг в офлайн-магазины ходит треть опрошенных (34%). Чаще всего россияне приобретают подарки менее, чем за месяц до праздника: 31% начинает думать об этом только в декабре, а около четверти (24%) — за пару дней до праздника.

При этом то же число респондентов (24%) покупают сувениры еще в ноябре, в сезон крупных распродаж. Больше всего таких людей среди жителей Новосибирска (38%), Уфы (32%), Екатеринбурга (31%), Нижнего Новгорода (29%), Волгограда (27%), Самары (26%) и Казани (25%).

По данным исследования, четверть респондентов наряжает к празднику искусственные елки, которые сейчас популярнее живых — их продажи год от году растут примерно на треть. Самыми популярными оказались заснеженные елки с шишками высотой 150 см, 180 см и 210 см, а также маленькие настольные елочки.

Более четверти опрошенных (27%) покупают новогодние украшения для дома, еще 21% каждый год полностью или частично обновляет коллекцию елочных игрушек. Исследователи отмечают, что в декабре этого года продажи елочных игрушек и гирлянд выросли более чем на 50% по сравнению с 2021-м, а спрос на мишуру и «дождик» увеличился в 2,5 раза. Среди наиболее популярных новогодних украшений: гирлянды на окна, дождик для фотозон, золотые банты, декоративные шишки и разноцветные флажки на елку.

В этом году в противовес прошлому многие выбирают встретить Новый год дома в одиночестве или узком кругу (24%, самый распространенный ответ), а каждый десятый решил не праздновать вообще. В 2021-м встречать Новый год в одиночестве собирались почти втрое меньше россиян (9%), гостей дома принимали 38%, а сами отправлялись к друзьям или родственникам 12%. Некоторые рассматривают варианты новогоднего вечера на даче с компанией или в гостях у друзей респонденты еще рассматривают, а вот в ресторан или клуб не пойдет практически никто.