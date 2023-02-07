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WP рассказал о «поразительной готовности» республиканцев по Украине

WP: более 40% республиканцев США согласились уступить территории Украины ради мира
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Большинство сторонников Республиканской партии США (53%) заявили о решимости поддерживать Украину, даже если это затянет ее конфликт с Россией, меньше половины (41%) опрошенных республиканцев согласились бы отдать России украинские территории ради мира. Это следует из результатов январского веб-опроса Gallup. Эти результаты газета The Washington Post назвала «поразительными».

За вариант, допускающий риск затягивания конфликта при поддержке Украины, высказались 81% сторонников Демократической партии, 59% не принадлежащих ни к одной партии и 65% в среднем по стране. Опцию отказа от поддержки взамен на прекращение огня выбрали только 16% демократов, 38% «независимых» и 31% в среднем по США.

В августе прошлого года за поддержку Украины, несмотря на риск затяжного конфликта, выступали 66% американцев — всего на 1% меньше январских показателей.

Бóльшая доля (39%) американских граждан в этом году сочли правильной оказываемую Украине помощь со стороны США, немногим меньше — 30% — хотели бы бóльших усилий в поддержке Киева, а 28% уверены, что Вашингтон уже перешел к чрезмерным действиям.

Демократы чаще, чем независимые и республиканцы, считают, что США делают недостаточно. Республиканцы связали свое мнение с опасением, чтобы США не вступили в прямой военный конфликт с Россией и не предлагали Украине «карт-бланш». Сомнения также вызывала прозрачность действий правительства Украины.

Республиканцы по итогам промежуточных выборов (прошли в ноябре) установили контроль над нижней палатой американского конгресса — палатой представителей, демократы сохранили контроль над сенатом. Тезис о пересмотре политики США в отношении Украины находит поддержку и у некоторых республиканцев, в частности у наиболее консервативных из них.

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В СДПГ, партии немецкого канцлера Олафа Шольца, заявили в январе, что при отсутствии западной поддержки российские войска могли бы занять всю территорию Украины за несколько месяцев. «Возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове», — указал генсек партии Кевин Кюнерт.

Российская сторона критикует представление США и другими западными странами военной помощи в адрес Украины, полагая, что действиям Москвы это не помешает. Представитель президента России Дмитрий Песков считает, что это лишь принесет соседнему государству «больше страданий».

Теги
Украина Республиканская партия США Gallup Демократическая партия США Конгресс США
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