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Большинство сторонников Республиканской партии США (53%) заявили о решимости поддерживать Украину, даже если это затянет ее конфликт с Россией, меньше половины (41%) опрошенных республиканцев согласились бы отдать России украинские территории ради мира. Это следует из результатов январского веб-опроса Gallup. Эти результаты газета The Washington Post назвала «поразительными».

За вариант, допускающий риск затягивания конфликта при поддержке Украины, высказались 81% сторонников Демократической партии, 59% не принадлежащих ни к одной партии и 65% в среднем по стране. Опцию отказа от поддержки взамен на прекращение огня выбрали только 16% демократов, 38% «независимых» и 31% в среднем по США.

В августе прошлого года за поддержку Украины, несмотря на риск затяжного конфликта, выступали 66% американцев — всего на 1% меньше январских показателей.

Бóльшая доля (39%) американских граждан в этом году сочли правильной оказываемую Украине помощь со стороны США, немногим меньше — 30% — хотели бы бóльших усилий в поддержке Киева, а 28% уверены, что Вашингтон уже перешел к чрезмерным действиям.

Демократы чаще, чем независимые и республиканцы, считают, что США делают недостаточно. Республиканцы связали свое мнение с опасением, чтобы США не вступили в прямой военный конфликт с Россией и не предлагали Украине «карт-бланш». Сомнения также вызывала прозрачность действий правительства Украины.

Республиканцы по итогам промежуточных выборов (прошли в ноябре) установили контроль над нижней палатой американского конгресса — палатой представителей, демократы сохранили контроль над сенатом. Тезис о пересмотре политики США в отношении Украины находит поддержку и у некоторых республиканцев, в частности у наиболее консервативных из них.

В СДПГ, партии немецкого канцлера Олафа Шольца, заявили в январе, что при отсутствии западной поддержки российские войска могли бы занять всю территорию Украины за несколько месяцев. «Возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове», — указал генсек партии Кевин Кюнерт.

Российская сторона критикует представление США и другими западными странами военной помощи в адрес Украины, полагая, что действиям Москвы это не помешает. Представитель президента России Дмитрий Песков считает, что это лишь принесет соседнему государству «больше страданий».