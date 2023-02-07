ФАС сообщила об исполнении Apple предписаний российского регулятора

ФАС России: Apple исполнила предписание ФАС по делу о споре с «Лабораторией Касперского»

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Корпорация Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений по заявлению «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», — говорится в сообщении. Изменения действуют с 21 октября прошлого года.

Apple должна была исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, которое позволяет компании не допускать в App Store приложение разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям и политике Apple, отмечает ФАС. Также компания должна была вернуть в iOS функционал, который необходим для работы сторонних приложений родительского контроля.

«Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены», — уточнили в ФАС.

ФАС признала американскую корпорацию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений в 2020 году. Антимонопольная служба возбудила дело против Apple, так как было установлено, что американская компания занимает 100% рынка мобильных приложений на операционной системе iOS.

Apple была не согласна с выводами ФАС, в пресс-службе корпорации сообщали РБК о намерении подать апелляцию. Однако позже суды двух инстанций поддержали позицию ФАС России и компания исполнила предписание, отметили в Антимонопольной службе.