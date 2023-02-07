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Полянский заявил о просьбах семей украинских пленных оставить их в России

Зампостпреда при ООН Полянский: семьи украинских военнопленных просят оставить их в России
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Manuel Elias / UN Photo)

Семьи украинских военнопленных просят оставить своих родственников в России, чтобы тех вновь не отправили на фронт, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине. Его слова приводятся на сайте российского постпредства.

Дипломат отметил, что Россия ответственно подходит к вопросам содержания военнопленных, соблюдает обязательство о гуманном отношении к ним, в отличие от Украины. Кроме того, попавшие в плен украинские военные, по его словам, рассказывают «страшные откровения» об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ.

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях к уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — заявил Полянский.

За время военной операции на Украине в социальных сетях появлялась информация о пытках военнопленных. Так, в середине января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о получении родственниками плененных на Украине российских военных Владислава Коваленко и Петра Крикунова видеозаписей, на которых их пытают, неизвестные требовали выкуп и грозили убить пленников.

Позже в ООН заявили, что знают об этих видеозаписях, с некоторыми пленными они смогли поговорить и зафиксировать нарушения их прав. По данным Управления ООН по правам человека, за первые полгода конфликта поступили данные о 50 случаях пыток или иных форм жестокого обращения со стороны служащих ВСУ.

Теги
Дмитрий Полянский ООН Совет безопасности ООН военнопленные Украина Военная операция на Украине
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