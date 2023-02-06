СК начал проверку сообщений о применении ВСУ химического оружия

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Следственный комитет начал проверку фактов применения химического оружия военнослужащими Украины в направлении городов Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара. Ведомство сообщило это в своем телеграм-канале.

«В результате этого у военнослужащих Вооруженных сил России наблюдаются ухудшение состояния здоровья и характерные симптомы отравления», — уточнили в Следственном комитете, отметив, что «подобные факты не единичны».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские силы применяют на артемовском и угледарском направлениях «химические составы», которые сбрасывают с дронов. По его словам, изучить, что за составы использует ВСУ, пока нет возможности.

14 января посольство России в Великобритании предупреждало о возможном применении химического оружия против российской армии на Украине. Дипломаты опубликовали видео, на котором видны баллоны с буквами «ОБ» и беспилотники, причем к некоторым из них баллоны уже прикреплены. Мужчины, одетые в камуфляж, в ролике разговаривают на украинском языке, фоном звучит песня также на украинском. Неизвестно, где и когда было снято это видео, однако в посольстве утверждают, что его опубликовали украинские военные. Там утверждают, что «ОБ» — это «отравляющие боеприпасы».

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные применяли химическое оружие в боях за Артемовск и Соледар. По его данным, это были гранаты, произведенные в СССР. Он сказал, что от химоружия пострадали бойцы ЧВК «Вагнер», которых госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отеками легких.