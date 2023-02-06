Россияне сообщили о помощи соседей и властей после землетрясения в Турции

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Россияне, находящиеся в провинциях, где ощущались подземные толчки, рассказали РБК об обстановке в городах.

«Нахожусь в провинции Мерсин. Первые два толчка были ночью в районе 4:20. Меня разбудил кот, который весь вечер до этого довольно странно себя вел, будто чувствовал. Толчки были довольно сильные, тряслись люстры, столы, монитор компьютера. Примерно в 13:30 были толчки такой же силы, вышли на улицу, чтобы их переждать. Ощущаю весь день головную боль, закладывает уши», — рассказала РБК Анастасия Немченкова.

По ее словам, в Мерсине разрушительных последствий не наблюдается, в отличие от Аданы, расположенной менее чем в 100 км от Мерсина. «Там есть разрушенные дома и пострадавшие», — сообщила Немченкова.

Она также рассказала, что в городе объявили сбор гуманитарной помощи. По ее данным, местные жители направляются в сторону разрушений для помощи и разбора завалов.

Россиянка Ида, проживающая в городе Эрдемли, в беседе с РБК рассказала, что ей помогли соседи, которые ночью стали стучать в дверь и сказали, что нужно выйти на улицу. «Ночью проснулась от тошноты. Голова болела. Ощущали толчки: люстра, кровать ходили ходуном. Выбежали на улицу. Разрушений не было. Ночью трясло пару минут точно. Также вот час назад был еще один сильный толчок. Он был сильный, но короче», — поделилась она.

Россиянка, проживающая в Мерсине, рассказала РБК, что власти развернули центры помощи, выдают горячее питание и воду.

В Анкаре, по утверждению россиян, которые 6 февраля оказались в столице Турции, также ощущались толчки.

«Ночью я проснулся, услышал сильный скрип пластиковых окон, все шаталось. Утром узнал, что это были подземные толчки. Сегодня примерно в 13:24 я сидел за столом, почувствовал, что меня снова шатает. Поднимаю голову и вижу, что люстра качается, окна опять начали скрипеть. Потом встал из-за стола и почувствовал, что прямо здание двигается. Выбежали с семьей на улицу, зашли в ближайшее кафе — тут хотя бы первый этаж, выход сразу на улицу. Соседи тоже выбежали на улицу. Пока находимся в этом кафе», — рассказал РБК россиянин, находящийся в Анкаре.

Жительница Анкары Тамара в разговоре с РБК сообщила, что ощущала легкое раскачивание дома в 13.24–13.30. «Землетрясение было в 450 км от Анкары», — уточнила она.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 1121 человек, сообщает Yeni Şafak со ссылкой на главу Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнуса Сезера.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.

Землетрясение также затронуло северную часть Сирии: там, по последним данным, погибли свыше 300 человек и более 1 тыс. пострадали.