Умер актер Виктор Цымбал

Виктор Цымбал (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Актер театра и кино, помощник художественного руководителя Российского академического Молодежного театра (РАМТ), заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет. Некролог опубликован на сайте театра.

Артист умер 6 февраля, причина смерти в сообщении не названа.

Виктор Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году он окончил Омскую драматическую студию, в 1988 году — ГИТИС.

С 1981 года актер работал в РАМТе. Там он сыграл более полусотни ролей: Тенардье в «Отверженных», Бригелла — «Любовь к трем апельсинам», Кент — «Король Лир», Лоренцо — «Ромео и Джульетта», Филиппо Строцци — «Лоренцаччо», господин Реналь — «Красное и черное», Александр Бакунин и Леонтий Баев в трилогии «Берег утопии», Казимир Борецкий в дилогии «Инь и Ян», Пыжов в детективе «Эраст Фандорин», Хирин в спектакле «Чехов-GALA», барон Геккерен в «Последних днях», судья Вик в «Нюрнберге», мистер Доббинс в «Приключениях Тома Сойера».

С 2000 года Виктор Цымбал также был помощником художественного руководителя по труппе.

В 2019 году Цымбал за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность был награжден орденом Дружбы.

В ноябре 2022 года умер главный художник театра Станислав Бенедиктов. Он работал в театре с 1980 года и за 40 лет работы оформил более 50 спектаклей, в числе которых «Король Лир», «Отверженные», «Снежная королева», «Марсианские хроники».

«10 ноября ушел из жизни выдающийся художник-сценограф, чье творчество по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии, народный художник России, лауреат множества премий, академик Российской академии художеств, профессор Школы-студии МХАТ Станислав Бенедиктович Бенедиктов», — сообщили тогда в РАМТе.