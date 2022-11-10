Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Станислав Бенедиктов (Фото: ramt.ru)

Главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов умер в возрасте 78 лет, говорится на сайте театра. Бенедиктов окончил Московский художественный институт им. В. Сурикова в 1973 году. С 1980 года работал в РАМТе и за 40 лет работы оформил более 50 спектаклей, в числе которых «Король Лир», «Отверженные», «Снежная королева», «Марсианские хроники».

«10 ноября ушел из жизни выдающийся художник-сценограф, чье творчество по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии, народный художник России, лауреат множества премий, академик Российской академии художеств, профессор Школы-студии МХАТ Станислав Бенедиктович Бенедиктов», — сообщает РАМТ.

В театре отметили мастерство художника и добавили, что о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.