Умер сыгравший комиссара в «Полицейской академии» Джордж Робертсон

Сыгравший в «Полицейской академии» актер Джордж Робертсон умер в возрасте 89 лет

Актеру было 89 лет. Одной из главных в его карьере стала роль шефа полиции Генри Херста в серии фильмов «Полицейская академия»

Джордж Р. Робертсон (Фото: Jonathan Leibson / Getty Images)

В возрасте 89 лет ушел из жизни голливудский актер и звезда серии фильмов «Полицейская академия» Джордж Р. Робертсон. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью актера.

Актер умер 29 января в Центре медицинских наук Саннибрук, расположенном в Торонто (Канада). Причина смерти Робертсона не называется.

Джордж Р. Робертсон родился в 1933 году. Актерская карьера Робертсона началась в 1960-х годах. Он начинал как театральный актер. В кино и на телевидении он проработал всего 15 лет.

Прорывной для него стала роль шефа полиции Генри Херста в комедии «Полицейская академия». Проект стал настолько успешным, что превратился во франшизу, состоящую из семи фильмов. Робертсон принимал участие в шести картинах, кроме финальной, действие которой происходило в Москве в 1994 году.

Кроме того, Робертсон снялся в фильме JFK о расследовании убийства Джона Кеннеди. В 1991 году фильм был номинирован на премию Оскар в категории «лучший фильм».