Визит главы МАГАТЭ в Москву пройдет без его встречи с Путиным

Рафаэль Гросси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Встреча президента России Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибудет в Москву на этой неделе, в Кремле не запланирована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил журналистам, что Гросси на этой неделе посетит Москву. В настоящий момент визит находится в стадии согласования.

«Но то, что это будет на этой неделе, я могу подтвердить», — заявил Рябков.

О своем визите в Россию и на Украину Гросси сообщил еще в январе. Тогда представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ.

В январе Гросси предупреждал, что на атомных электростанциях Украины происшествия возможны в любой момент.

«Это может произойти в любой момент, в любое время. Сегодня может быть спокойная ситуация, а на следующий день может начаться обстрел. И это происходило. И когда происходит обстрел или прерывается внешнее питание и реакторы не охлаждаются, происходит расплавление», — сказал он и подчеркнул необходимость «действовать сейчас».

До этого глава МАГАТЭ сообщил о начале работы миссии агентства на Чернобыльской АЭС. Ранее эксперты МАГАТЭ были размещены на Ровенской электростанции, а 17 января — на Южно-Украинской АЭС. Гросси говорил, что специалисты международного агентства останутся на всех украинских электростанциях для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта».