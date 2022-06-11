В столице Гаити неизвестные угнали два автобуса с 38 заложниками

Члены преступной группировки в Гаити угнали два автобуса и похитили находившихся в них 36 пассажиров и двоих водителей. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу местной ассоциации водителей.

По его данным, инцидент произошел на западном выезде из столицы Гаити Порт-о-Пренса. Водителям рекомендуют не ездить по этой дороге, так как ее двухкилометровый участок полностью контролируется вооруженными группировками. пишет агентство. Однако из-за неофициальных сборов не все жители страны имеют возможность выбрать альтернативную дорогу. Другие подробности похищения не приводятся.

AFP отмечает, что за май ООН зарегистрировала не менее 200 случаев похищения людей в Гаити, больше всего похищений произошло именно в Порт-о-Пренсе.

В начале мая гаитянская газета El Día со ссылкой на данные полиции сообщала о похищении советника посольства Доминиканской Республики в Гаити Карлоса Гильена Татиса в пригороде Порт-о-Пренса.

По заявлению властей, дипломата похитили члены местной банды 400 Mawozo, которые, как уточняет El Día, в прошлом году похитили 17 американских миссионеров, за которых требовали выкуп в $1 млн. В этот раз, по данным источника издания в разведке, похитители потребовали выкуп в размере $500 тыс.

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В июле прошлого года в Гаити был убит президент страны Жовенель Моис. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь. Его супруга получила ранение. Силовики задержали более 20 подозреваемых в убийстве главы государства.



Убийство президента произошло на фоне протестов и сложной политической обстановки. После случившегося власти страны попросили США ввести воинский контингент для защиты объектов инфраструктуры от протестующих. Президент Соединенных Штатов Джо Байден тогда заявил, что направит лишь ограниченное число морпехов для защиты американского посольства.

