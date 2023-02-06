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ЦБ сообщил о мошеннической схеме с QR-кодами в общественных местах

Замглавы ЦБ: мошенники размещают в общественных местах QR-коды с предложением о соцвыплате

Мошенники стали размещать в общественных местах QR-коды, при сканировании которых человеку предлагают помочь с оформлением соцвыплаты, после чего требуют от него личные и финансовые данные, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью «Известиям».

«Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей», — сообщил Зубарев.

Предлагая оформить полагающуюся выплату, мошенники запрашивают у человека личные и финансовые сведения, чтобы потом похитить деньги с его карты, добавил он. Такие QR-коды, по словам Зубарева, размещают на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, в местах наибольшего скопления людей.

В декабре прошлого года Минцифры рассказало о том, как злоумышленники использовали схему с подарочными премиум-подписками для кражи аккаунтов в Telegram. Как объяснили в ведомстве, пользователям мессенджера рассылались сообщения о том, что кто-то из их списка контактов подарил им подписку Telegram Premium. Человек нажимал на кнопку и получал код активации, который якобы нужно ввести для активации подписки. После введения кода злоумышленники получали доступ к аккаунту и начинали рассылать аналогичные сообщения с «подарками» другим контактам.

Теги
ЦБ Банк России мошенничество QR-код соцвыплаты
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