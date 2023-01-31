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«Ъ» узнал о суде по делу о мошенничестве с билетами в Большой театр

«Коммерсантъ»: в Москве начался суд по делу о мошенничестве с билетами в театры
«Билетная мафия» создавала сайты-клоны официальных ресурсов крупных российских театров и продавала там билеты по завышенным ценам. Следствие оценило ущерб от ее действий в 9 млн руб., театры — в 130 млн
Большой театр
Большой театр (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение дела против подозреваемых в мошенничестве с билетами в российские театры, в том числе Большой в столице и Мариинский в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ».

Алексея Куринова, Яну Тагину и Юлию Чарыкову обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст 180 УК (незаконное использование товарного знака. Куринов арестован, а Тягина и Чарыкова находятся под подпиской о невыезде.

Подсудимые создавали клоны сайтов театров и продавали там билеты по завышенным ценам. Из-за этого, утверждают правоохранители, продажи на настоящих сайтах театров практически прекратились. Следователи оценили ущерб в 9,1 млн руб. Потерпевшие же обратились в суд с исками на сумму более 130 млн руб.

Расследование дела «билетной мафии» началось в 2020 году. На существование поддельных сайтов обратили внимание в Мариинке. Затем в числе пострадавших от действий мошенников учреждений оказались Большой и Малый театры, Театр наций, Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ), Государственная консерватория им. П. И. Чайковского и международный культурный центр «Спасская башня».

Мошенники начали продажу билетов через поддельные сайты театров в 2017 году. Инициаторами этого дела были бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые ранее занимались легальной продажей билетов. Хартанюк был руководителем бизнеса, сейчас он находится в международном розыске вместе с матерью Ириной Хартанюк — она занималась подбором и регистрацией юрлиц и ИП, через которые шла продажа билетов.

Тагина и Чарыкова возглавляли компании, которые участвовали в продаже. Также в деле фигурировал Виталий Гашаков, руководивший еще несколькими такими фирмами-участницами сбыта билетов. Он свою вину признал, заключил досудебное соглашение и выступает в суде как свидетель.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Большой театр Мариинский театр Билеты мошенничество
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