Главу МИД Германии попросили не шутить о Шольце

Власти Германии попросили министра иностранных дел Анналену Бербок не шутить о канцлере Олафе Шольце и не допускать оговорок. Об этом она сообщила сама на церемонии награждения орденом «Против зверской серьезности». Ее слова приводит пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

«Меня специально предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, никаких оговорок. Но не допустить оговорок можно только, когда ничего не говоришь. И, очевидно, что другие могут сделать это лучше, чем я», — заявила Бербок.

Орден «Против зверской серьезности» вручается в Германии Ассоциацией карнавалов в городе Ахен с 1950 года. Этим орденом награждают общественных деятелей и политиков за чувство юмора и близость к народу. В прошлый раз в 2020 году эту награду получил бывший премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Бербок неоднократно критиковали за оговорки в публичных заявлениях. Так, в конце января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы она призвала союзников перестать спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она.

Российский МИД России после этого потребовал от немецкого посла разъяснений. В немецком МИДе ответили, что Бербок лишь хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины и это вовсе не означает, что Берлин стал стороной конфликта.