В Саратове двое взрослых и ребенок получили травмы в результате пожара
В Заводском районе Саратова загорелась квартира в пятиэтажном доме, в результате пожара к медикам обратились 12 человек, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.
«Выехали 7 бригад. Обратились за помощью 12 человек. Трое госпитализированы», — написал Костин. По его данным, полуторагодовалый ребенок получил отравление продуктами горения средней тяжести, его госпитализировали с матерью. Также был госпитализирован 63-летний мужчина, получив ожоги 3-4 степени.
На место происшествия направлены семь бригад, добавил Костин.
В начале октября 2022 года в здании общежития Саратовского государственного медицинского университета произошел пожар, из здания эвакуировались 270 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м, за медицинской помощью обращались четыре человека с отравлением продуктами горения.