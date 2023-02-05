NYT узнала, что конгресс США в январе предупреждали о слежке с воздуха

Конгресс США в январе получил секретный доклад, в котором говорилось о случаях иностранной слежки с воздуха за военными объектами страны, пишет The New York Times cо ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам источников издания, в докладе упоминались как минимум два случая наблюдения «конкурирующей державы» за территорией США с воздуха с помощью «неизвестных передовых технологий». В документе инциденты не приписывались какой-либо стране. Однако два чиновника, знакомых с исследованием, заявили, что слежку, вероятно, проводил Китай.

В отчете говорится, что в некоторых случаях для наблюдения использовались разведывательные шары и дроны. Как утверждалось в докладе, местами слежки со стороны иностранного государства становились авиабаза ВМС Фаллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии.

Один из собеседников NYT отметил, что с 2021 года Пентагон зафиксировал несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них постоянно не следил за военными базами США. По словам двух чиновников, поскольку шпионские шары являются относительно обычными устройствами для наблюдения, они не вызывали особого беспокойства и Пентагона или спецслужб.

Однако в докладе описывались инциденты, которые могут быть связаны с использованием неизученных технологий, заявили чиновники. Среди 171 случая слежки с воздуха были моменты, когда применялись объекты, которые нельзя было отнести к воздушным шарам или беспилотникам. Эти инциденты требуют дальнейшего расследования, отметили собеседники NYT.

Воздушный шар, предположительно, наблюдавший за военными объектами США, заметили 1 февраля над штатом Монтана. Там находится база ВВС США Малмсторм и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал летательный аппарат китайским аэростатом наблюдения, Пекин — гражданским объектом, который используется в метеорологических целях.

4 февраля аэростат уничтожили над Атлантическим океаном. К операции привлекли истребители F-22, шар сбили одной ракетой — AIM-9-X, сообщил CNN неназванный высокопоставленный военный чиновник.

Появление аэростата стало причиной отмены визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. В Госдепе обвинили Пекин в «нарушении суверенитета США и международного права». В китайском МИДе назвали действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик.

Как пишет NYT, некоторые нынешние и бывшие военные чиновники заявили, что не стоит недооценивать китайский шар, поскольку в него может быть встроена неизученная технология наблюдения. «Такие воздушные шары имеют больший потенциальный риск, чем многие думают», — сказал бывший командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны генерал Виктор Э. Ренуарт-младший.