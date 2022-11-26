Прокуратура: у Ан-24 лопнули колеса шасси на взлетной полосе в Охотске

В Охотске у Ан-24 лопнули колеса шасси на взлетной полосе

Ан-24 совершил экстренное торможение из-за «угрозы столкновения с грузовым автомобилем». При этом у самолет лопнули колеса шасси, никто из пасажиров и членов экипажа не пострадал

Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск-Хабаровск, совершил экстренное торможение в аэропорту вылета, из-за чего лопнули колеса шасси, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

«Двадцать шестого ноября в аэропорту Охотск повреждены шасси воздушного судна Ан-24, выполнявшего чартерный рейс Охотск-Хабаровск. По предварительным данным, при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиром воздушного судна применено экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлетно-посадочной полосы», — сказано в сообщении.

Столкновение самолета и автомобиля не допущено, в результате экстренного торможения у самолета лопнули колеса шасси, уточнили в прокуратуре.

Самолеты Ан-24/26, рассчитанные на перевозку грузов и пассажиров (до 52 человек), производились до середины 1980-х годов. В России используются около 100 таких самолетов, из них 87 эксплуатируют 12 коммерческих авиакомпаний из десяти регионов (в том числе в рамках программ по субсидированию рейсов в обход Москвы и внутри Дальнего Востока).

По данным ведомства, на борту находились пять членов экипажа и 32 коммерческих работника, никто из них не пострадал. «Транспортная прокуратура проводит проверку в ходе которой даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта», — добавили в прокуратуре.

В марте этого года Российские авиакомпании, эксплуатирующие региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, пожаловались властям на проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации № 412. «Это означает, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся», — предупредил гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин в письме властям.

Источник РБК уточнил, что ростовский завод прекратит ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26 с 31 марта. По его словам, эта информация доведена до всех авиакомпаний, летающих на таких воздушных судах. Каждый Ан-24/26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства. Ростовский завод ежегодно ремонтировал около 60 двигателей, сообщил собеседник РБК.

Закрытие производства он объяснял решением собственника, группы «Агроком» Ивана Саввиди, и прекращением работы в 2017 году старого гражданского аэропорта в Ростове, из-за чего завод прекратил принимать самолеты для ремонта.