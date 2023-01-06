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Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Казани из-за шасси

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Казани в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщили РБК в пресс-службе аэровокзала.

«6 января борт, следовавший рейсом Казань-Екатеринбург, решением командира экипажа совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Посадка произведена благополучно в 07:25. На борту находился 91 пассажир», — сказал представитель аэропорта.

По его словам, пассажирам в соответствии с Федеральными авиационными правилами предоставляют напитки и питание.

В Татарской транспортной прокуратуре уточнили, что после взлета у самолета не убралось шасси и экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. При посадке никто не пострадал. Ведомство проводит проверку в связи с инцидентом.

РБК направил запрос в пресс-службу Red Wings.

Теги
самолет шасси Red Wings новости Екатеринбург Казань
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