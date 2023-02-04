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Россия запустит ракету с изображением монумента «Родина-мать»

«Роскосмос» показал ракету с изображением монумента «Родина-мать»

Фото:«Роскосмос» / VK Фото:«Роскосмос» / VK Фото:«Роскосмос» / VK

Специалисты «Роскосмоса» показали ракету-носитель «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать» в честь 80-летнего юбилея со дня окончания Сталинградской битвы. Фото ракеты опубликовала пресс-служба госкорпорации в телеграм-канале.

На приклеенном на ракету рисунке видно изображение монумента «Родина-мать» на красном фоне. Также ракету украшают рисунки детей о Волгограде, отметили в «Роскосмосе».

В компании пояснили, что завершили общую сборку ракеты-носителя и грузового космического корабля «Прогресс МС-22» (доставляет грузы к Международной космической станции) на космодроме «Байконур» в Казахстане. 5 февраля их вывезут за пределы площадки. Ракету запустят в 9:15 мск 9 февраля.

Сталинградская битва считается переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Она началась 19 ноября 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

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