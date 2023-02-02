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Как отметили 80-летие Сталинградской битвы. Фоторепортаж

В России отметили 80-летие Сталинградской битвы. Она началась 17 июля 1942 года, а завершилась 2 февраля 1943-го и положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. В Волгограде прошел парад, позже на концерте выступил с речью Владимир Путин. Мероприятия в городе начались еще раньше. Реконструкции, инсталляции и бюст Сталина: как в Волгограде вспомнили историческое сражение — в фоторепортаже РБК
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На основных въездах в Волгоград временно установили дорожные знаки с прежним названием города.

В конце января экс-премьер России Сергей Степашин предложил вернуть городу название Сталинград. 1 февраля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 67% жителей города не одобряют его переименование. 26% опрошенных поддержали бы такое решение, в числе основных мотивов — «наша история» и «память о подвиге народа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 февраля сказал, что в Кремле не обсуждают переименование Волгограда, и обратил внимание на результаты этого опроса

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Волгограде на площади Павших Борцов 2 февраля состоялся парад. На фото — самолеты Ан-2Т

Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Участницы парада войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

1 февраля, накануне основных мероприятий, в Волгограде на площади музея-панорамы «Сталинградская битва» открыли бюсты Иосифа Сталина и маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского.

Песков в тот же день говорил, что в программе визита Владимира Путина в Волгоград 2 февраля нет осмотра памятника Сталину

Фото:Дмитрий Лобакин / ТАСС
Фото: Дмитрий Лобакин / ТАСС

Владимир Путин прибыл в Волгоград 2 февраля. Он возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Президент также принял участие в концерте. Там Путин заявил, что России снова угрожают немецкие танки: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев». О готовности поставить Украине танки Leopard заявили несколько европейских стран, включая Германию и Польшу. «Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — сказал в Волгограде Путин

Фото:Максим Чурусов / ТАСС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Военно-историческая реконструкция «За Сталинград!» в поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области была посвящена операции «Кольцо» — заключительной части Сталинградской битвы

Фото:Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

1 февраля на мемориальном кладбище советских и немецких воинов в Россошках с воинскими почестями захоронили останки 180 советских солдат. Останки обнаружили осенью поисковики «Вахты памяти»

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Участники военно-исторической реконструкции «Солдатский привал» в Комсомольском сквере в Волгограде

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Военно-историческая реконструкция «Пленение штаба 6-й полевой армии генерал-фельдмаршала Паулюса» в музее «Память» в Волгограде.

Немецкие войска попали в окружение в районе Сталинграда к концу ноября 1942 года, и началась их капитуляция. Часть подразделений продолжали оборону по приказу Гитлера, в их числе была 6-я армия генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, но она также капитулировала. 31 января 1943 года Паулюс был взят в плен

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

1 февраля в Волгограде показали видеоинсталляции в рамках проекта «Мост Памяти», посвященного Сталинградской битве. На фото — инсталляция на Аллее Героев

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Видеоинсталляция на площади музея-панорамы «Сталинградская битва»

Фото:Кирилл Брага / Reuters
Фото: Кирилл Брага / Reuters
Теги
мультимедиа Сталинградская битва Великая Отечественная война Владимир Путин
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