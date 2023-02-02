Как отметили 80-летие Сталинградской битвы. Фоторепортаж

Владимир Путин прибыл в Волгоград 2 февраля. Он возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Президент также принял участие в концерте. Там Путин заявил, что России снова угрожают немецкие танки: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев». О готовности поставить Украине танки Leopard заявили несколько европейских стран, включая Германию и Польшу. «Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — сказал в Волгограде Путин