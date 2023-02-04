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Политика ,  
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Матвиенко призвала Европарламент осудить акции с сожжением Корана

Матвиенко: Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить антиисламские акции
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет Федерации обратился к европейским парламентариям с призывом публично осудить прошедшие в Европе антиисламские акции наподобие сожжения Корана в Швеции. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости», — написала Матвиенко.

Кроме того, российские сенаторы призвали принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности.

21 января датский ультраправый политик, основатель датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице, власти согласовали эту акцию.

Датская ежедневная газета Ekstra Bladet пишет, что Палудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО. В конце января Палудан сжег Коран у здания консульского отдела посольства России в Дании.

По данным Berlingske, Палудан 27 января планировал сжечь Коран в трех местах: рядом с посольствами Турции и России, а также у мечети в мультикультурном районе Нёрребро. На место проведения акции у турецкой дипмиссии приехали полицейские, а собравшиеся вокруг люди включили громкую арабскую музыку, чтобы заглушить слова политика.

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