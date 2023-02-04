Илона Маска оправдали по иску инвесторов Tesla

Присяжные оправдали бизнесмена Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla пыталась засудить за посты в соцсети Twitter. Об этом сообщает Reuters.

«Слава богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности», — написал предприниматель в своем Twitter. Истцы требовали признать Маска виновным в деле о мошенничестве с ценными бумагами после его твита о том, что он собрал средства для приватизации компании, производящей электромобили.

Reuters уточняет, что присяжным в Сан-Франциско потребовалось два часа, чтобы единогласно признать Маска невиновным за то, что в августе 2018 года он написал о возможном выкупе Tesla. По словам профессора по корпоративному праву в университете Коннектикута Майнора Майерса, победа в суде придаст Маску «смелости действовать так, как он считает нужным». В конечном итоге предприниматель отказался от попытки сделать Tesla частной.

В августе 2018 года Маск допустил вывод Tesla с биржи при стоимости ее акций в $420 за штуку и заявил, что финансирование для этого уже обеспечено. После этих слов котировки компании на бирже подскочили на 11%, до $387,46 за акцию. Позже акции резко упали до $263,24, когда инвесторам стало ясно, что у Маска ненадежное финансирование. По мнению истцов, сообщает телеканал CNN, сделка, которая в итоге не состоялась, была манипуляцией. Она вызвала резкий скачок, а затем падение стоимости акций компании, что привело к потере у потерпевших миллиардов долларов.

В своих показаниях Маск утверждал, что его твиты не заставляют цену на акции Tesla как-либо двигаться. Он заявил, что его фактическая формулировка в твите — «Рассматриваю возможность приватизации Tesla» — не то же самое, что утверждение «сделка будет заключена».