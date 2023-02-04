Губернатор Монтаны Джанфорте не смог объяснить видео со взрывом в небе над его штатом

Губернатор Монтаны не смог объяснить видео «взрыва» в небе над его штатом

Губернатор штата Монтана, США, Грег Джанфорте не смог объяснить, что «взорвалось» в небе над его штатом на видео, которое стало публиковаться в соцсетях. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает портал Montana Talks.

«Меня уведомили об этом всего за несколько минут до того, как мы вышли в эфир. Мы следим за ситуацией. Я разговариваю с нашей Национальной гвардией, чтобы узнать, есть ли у них дополнительная информация», — сказал Джанфорте.

Пользователь Twitter с ником Dolly Moore опубликовал видео, заявив, что видел, как в небе быстро пролетел самолет, а затем произошел взрыв над городом Биллингс. В ролике видны кадры дымящегося объекта в небе на фоне облаков.

Ранее над штатом был замечен китайский аэростат на высоте 60 тыс. футов (18 км). В Монтане находятся шахты для ядерных ракет и исследовательские центры. МИД КНР подтвердил, что шар принадлежит Китаю, но заявил, что это сбившийся с курса метеозонд. В Пентагоне считают, что воздушный шар осуществляет разведку в связи с его размерами и маневренностью. Президент США Джо Байден решил не сбивать китайский аэростат, а госсекретарь Энтони Блинкен отменил запланированную поездку в Китай.