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В Пакистане заблокировали «Википедию» за богохульство

Пакистан заблокировал сайт онлайн-энциклопедии Wikipedia из-за «богохульного» контента

Международная онлайн-энциклопедия Wikipedia («Википедия») была заблокирована в Пакистане после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении «богохульного» контента, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представительницу управление по телекоммуникациям страны Малахат Обейд.

По ее словам, власти по-прежнему ведут переговоры с онлайн-энциклопедией и рассматривают возможность разблокировки платформы, если необходимый контент будет полностью удален. На удаление аморального контента руководство страны давало «Википедии» 48 часов. Представитель онлайн-энциклопедии не ответил на запрос Bloomberg. Агентство напомнило, что законодательство Пакистана допускает смертную казнь для всех, кто оскорбляет ислам.

В прошлые годы Пакистан также блокировал крупные медиаресурсы из-за аморального контента. Так, в 2013 году в стране запретили пользоваться видеохостингом Youtube на три года, а в 2020 и в 2021 годах запрет коснулся соцсети коротких видео TikTok.

23 января весь Пакистан остался без света из-за сбоя в энергетической системе. Электричества лишились 220 млн человек — это почти все население страны. В начале месяца премьер-министр Шехбаз Шариф поручил властям сократить потребление энергии всеми ведомствами федерального правительства на 30% для экономии энергии и средств, за которые покупается электричество.

Теги
Пакистан Википедия оскорбление чувств верующих
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