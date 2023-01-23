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Весь Пакистан остался без света из-за сбоя в энергосистеме

У 220 млн жителей Пакистана отключили электричество после сбоя в энергосистеме
Фото: Akhtar Soomro / Reuters
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Почти во всем Пакистане пропал свет, сообщило министерство энергетики страны в Twitter. По данным CNN, без света оказались 220 млн человек — это почти все население Пакистана.  

«Сегодня в 7:34 утра (5:34 мск) системная частота национальной сети упала, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — сообщили в ведомстве. Позже там уточнили, что было восстановлено «ограниченное количество сетей» Исламабадской и Пешаварской сбытовых компаний. В министерстве заявили, что ведутся работы по восстановлению электроэнергии.

Как долго продлится отключение, неизвестно. Как сказал телеканалу директор департамента здравоохранения Белуджистана (пакистанской провинции на западе страны) Имран Заркун, из-за нехватки генераторов в медцентрах города Кветта затруднено оказание услуг.

3 января премьер-министр страны Шехбаз Шариф поручил властям сократить потребление энергии всеми ведомствами федерального правительства на 30%, сообщал Greater Kashmir. Он также предписал чиновникам не допускать лишнего потребления электричества в офисах, закрывать все рынки к 20:30, а рестораны — к 22:00. Эти меры направлены на экономию около 62 млрд пакистанских рупий ($273,4 млн), чтобы помочь сократить расходы на импорт энергии.

Теги
Пакистан отключение электричества Энергия
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