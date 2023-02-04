Захарова сравнила санкции Канады против России с методами Третьего рейха

Канадские санкции в отношении журналистов и артистов России похожи на цензуру, которую применяли в Третьем рейхе для борьбы с инакомыслием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — написала Захарова. Она добавила, что «нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться» заместителем канадского премьер-министра Джастина Трюдо Христей Фриланд, которая приходится ему внучкой.

Сама Фриланд говорила, что ее дед по материнской линии был жертвой войны и бежал в Канаду после того, как началась Вторая мировая война.

Вечером 3 февраля Канада ввела санкции против российских журналистов, артистов и певцов эстрады. В частности, в реестр попали журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников», бывший ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев, певцы Дима Билан, Николай Басков и Олег Газманов, актеры Дмитрий Дюжев и Михаил Галустян. Также санкции коснулись МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости», «Царьград медиа» и «Агентства интернет-исследований» (так называемая фабрика троллей).

Российский посол в Канаде Олег Степанов обвинил власти страны в том, что они «забыли о международном праве». Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил «РИА Новости», что санкции против средств массовой информации и деятелей культуры — «продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет».