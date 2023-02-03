Сенатор анонсировал участие России в зимней сессии ПА ОБСЕ

Владимир Джабаров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российская делегация примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в конце февраля в Вене. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

Российские представители не принимали участия в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи, так как им отказали в выдаче виз, напомнил сенатор.

«Сейчас мы занимаемся получением виз, готовимся к поездке, я думаю, что все будет нормально», — сказал он. Австрийские власти, по словам сенатора, пообещали обеспечить допуск на мероприятие российским и белорусским делегатам.

Члены российской делегации полагают, что на заседании их «будет встречать оппозиция <...> в лице украинских беженцев, которая будет выкрикивать всевозможные лозунги», но австрийская сторона приложит усилия для обеспечения безопасности на мероприятии.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи пройдет 23–24 февраля в Вене.

Летняя сессия 2022 года, куда представителей России не пустили, проходила в Бирмингеме со 2 по 6 июля. Вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что Москва не признает решения, которые будут приняты в рамках этой сессии.

Осеннее заседание состоялось 24–26 ноября 2022 года в Варшаве. Тогда российским представителям тоже отказали в выдаче виз. «Россия должна быть изолирована», поскольку ее интересы совершенно противоположны целям организации, пояснял замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. На этой сессии страны — члены организации рассматривали возможность изменения правил для исключения России, однако сделать этого не удалось. Как пояснил Джабаров, для принятия процедурных решений необходимо, чтобы их поддержали все делегации. Тогда, по его словам, было два голоса против.

Член украинской делегации Евгения Кравчук после осенней сессии заявила, что Киев будет бойкотировать заседания организации из-за нежелания организации исключить представителей России. Против этого шага выступала, в частности, генеральный секретарь организации Хельга Шмид.