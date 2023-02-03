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Общество ,  
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Погранпункт на границе с Монголией закрыли из-за лунного Нового года

ФСБ: погранпункт Ханх-Монды на границе с Монголией закроют с 21 по 26 февраля
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Погранпункт пропуска Ханх-Монды на российско-монгольской границе в Бурятии будет закрыт с 21 по 26 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, передает «Вести Бурятия» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону.

«Просим учесть, что в указанный период пересечение государственной границы остается возможным через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также воздушные пункты пропуска Улан-Удэ (Мухино) и Иркутск», — сообщили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что решение о закрытии погранпункта приняли власти Монголии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, связано ли закрытие погранпункта на границе с Монголией, а также КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией с мобилизационной активностью или погодой, посоветовал обратиться за комментариями в МЧС.

«Об этом было заявлено. Не должно быть никаких оснований не доверять. Обратитесь в МЧС, они вам разъяснят», — сказал он.

Ранее, 2 февраля, МЧС сообщило, что проезд всех видов транспорта через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» будет закрыт до особого распоряжения из-за ухудшения погоды в Грузии. В ведомстве сослались на невозможность обеспечить безопасность дорожного движения в таких условиях.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года на границе с Грузией у «Верхнего Ларса» образовались очереди из автомобилей. Россияне также выезжали в Монголию — в третьем квартале 2022 года туда выехали 65 тыс. человек, следует из статистики ФСБ.

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