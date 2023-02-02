КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией закрыли для выезда из России

Пункт пропуска «Верхний Ларс» (Фото: Владимир Акоефф / РИА Новости)

Проезд всех видов транспорта через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» закрыт, сообщило МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:15 2 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Решение принято из-за ухудшения погоды в Грузии. В связи с этим невозможно обеспечить безопасность движения автомобилей.

В МЧС отметили, что подобную рекомендацию получили и от пограничной службы Грузии.