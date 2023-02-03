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«Известия» узнали о предложении депутатов снизить плату за вывоз мусора

«Известия»: в Госдуме предложили изменить порядок расчета платы за вывоз мусора
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предложил Минстрою обязать региональных операторов рассчитывать стоимость вывоза мусора исходя из фактического объема отходов, а не по фиксированному тарифу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма зампредседателя комитета Светланы Разворотневой министру строительства Иреку Файзуллину.

Сейчас тариф и нормативы на вывоз мусора для каждой квартиры устанавливают регионы, исходя из количества живущих в ней человек и площади. Для этого специалисты четыре раза в год проводят замеры объемов мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому выставляют счета жильцам.

Члены комитета Госдумы предлагают рассчитывать стоимость этой услуги по количеству фактически вывезенных контейнеров, пишет издание. Собственников двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, предлагается освободить от платы. Также предлагается не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

Согласно действующему законодательству, механизм расчета за фактический вывоз мусора уже можно использовать. Для этого собственники жилья должны провести собрание и одобрить решение, а после согласовать его с региональными операторами. При этом последние часто не соглашаются изменить систему расчетов, говорится в письме.

Новая формула расчета платы за вывоз мусора позволит жильцам платить вдвое меньше за эту услугу, считает глава Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров. Юридические лица, с его точки зрения, смогут сэкономить еще больше. Например, торговым центрам платить по текущему тарифу невыгодно из-за большой площади. С тем, что мера позволит снизить издержки для собственников жилья, согласился и член комитета Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Изменить формулу расчета платы за вывоз мусора в октябре 2022 года предложили Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО), писала газета со ссылкой на авторов инициативы. Они предположили, что можно производить замеры с применением фото- и видеосъемки, чтобы приблизить их к фактическим и контролировать вес мусора.

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Госдума вывоз мусора ЖКУ
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«Известия» узнали об изменении норматива тарифов за вывоз мусора
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