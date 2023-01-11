Водителей будут штрафовать за выброшенный мусор из машины с помощью камер
В России вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузового транспорта, прицепов к нему, тракторов и других самоходных машин на обочине дороги или в лесу, разрешается использовать автоматические камеры. Это следует из закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Рассмотрение административных дел за нарушения, связанные с выбросом мусора из автомобиля, а также сертификация камер фотовидеофиксации, которые могут отслеживать данные нарушения, не будут относиться к компетенции МВД России, сообщали ТАСС в пресс-центре ведомства. Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что постановления о штрафах будут выносить полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора.
Закон, который вводит штрафы до 200 тыс. руб. за подобные нарушения, был подписан в июле 2022 года президентом России Владимиром Путиным.
Размер штрафа
Для физических лиц размер штрафа составит 10–15 тыс. руб. (при повторном нарушении в течение года — 20–30 тыс. руб.).
Для должностных лиц — 20–30 тыс. руб. (при повторном нарушении — 40–60 тыс. руб. с возможной конфискацией транспортного средства).
Для юридических лиц — 30–50 тыс. руб. (при повторном нарушении — 60–100 тыс. руб. с возможной конфискацией транспортного средства).
Для владельцев грузовиков, тракторов и прочей техники предусматривается более серьезное наказание — 40–60 тыс. руб. для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тыс. руб.); 60–80 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тыс. руб. с возможной конфискацией транспорта); 100–120 тыс. руб. для юридических лиц (при повторном нарушении — 150–200 тыс. руб. с возможной конфискацией транспорта).
С инициативой увеличить штрафы за выброс мусора из автомобилей в 2021 году выступили Мосгордума и Мособлдума. Правительство России дало на это положительный отклик. В июле 2022 года изменения в КоАП, которые ужесточают наказание за незаконный выброс мусора из транспортных средств, вступили в силу.