В СПЧ предложили считать утечку данных основанием для замены паспорта

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Утечку персональных данных следует включить в перечень оснований для замены паспорта. Совет по правам человека (СПЧ) в ближайшее время направит такое предложение соответствующим органам, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Гражданин должен получить право в случае подобной ситуации (утечки) по желанию заменить свой паспорт с целью предотвращения рисков мошеннических действий», — написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас основаниями для замены российского паспорта, помимо изменений персональных данных или существенных изменений внешности, являются утрата или хищение документа, износ или повреждение.

Минцифры в апреле 2022 года предложило ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечки персональных данных. Министр Максут Шадаев указал, что сейчас бизнес опасается, скорее, репутационных потерь, нежели штрафа. Законопроект, по его словам, не будет касаться госорганов. Позже «Коммерсантъ» писал, что ведомство предложило ввести оборотный штраф в диапазоне от 5 млн до 500 млн руб. (сейчас максимальный размер штрафа составляет 500 тыс. руб.).

Президент Владимир Путин в начале декабря говорил о необходимости ужесточить наказание за утечки — такие меры, по его словам, «нужно проработать как следует».

В 2022 году в России выросло число утечек личных данных: только за первое полугодие в интернете оказалось 305 баз информации — это на 45,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из подсчетов InfoWatch.