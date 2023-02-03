В СПЧ предложили считать утечку данных основанием для замены паспорта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 02 фев, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 02 фев, 15:57
«Известия» узнали о предложении депутатов снизить плату за вывоз мусора Общество, 11:59
Состояние Марка Цукерберга за день выросло на рекордные $12,5 млрд Инвестиции, 11:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:54
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 11:50 
Синоптики предупредили о скором похолодании в Москве Life, 11:50
На чердаке психбольницы под Иркутском обнаружили две майнинговые фермы Крипто, 11:47
Медведев предрек Украине судьбу колонии Политика, 11:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 11:45
Как политика ФРС отразится на рынке золота и ждать ли очередного ралли Pro, 11:28
Макфол предложил НАТО устроить «большой взрыв» в годовщину спецоперации Политика, 11:16
WSJ назвала стоящий $68 млрд Tether подконтрольным «необычной» четверке Крипто, 11:10
Глава Лисичанска заявил о контроле России над поселком Белогоровка в ЛНР Политика, 11:05
Льготная IT-ипотека: новые условия программы для покупки жилья Недвижимость, 11:03
HBO показал Кейт Уинслет в новом сериале о падении европейского режима Life, 10:57
Общество ,  
0 

В СПЧ предложили считать утечку данных основанием для замены паспорта

Член СПЧ Кабанов предложил включить утечку данных в список оснований для замены паспорта
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Утечку персональных данных следует включить в перечень оснований для замены паспорта. Совет по правам человека (СПЧ) в ближайшее время направит такое предложение соответствующим органам, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Гражданин должен получить право в случае подобной ситуации (утечки) по желанию заменить свой паспорт с целью предотвращения рисков мошеннических действий», — написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас основаниями для замены российского паспорта, помимо изменений персональных данных или существенных изменений внешности, являются утрата или хищение документа, износ или повреждение.

Минцифры в апреле 2022 года предложило ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечки персональных данных. Министр Максут Шадаев указал, что сейчас бизнес опасается, скорее, репутационных потерь, нежели штрафа. Законопроект, по его словам, не будет касаться госорганов. Позже «Коммерсантъ» писал, что ведомство предложило ввести оборотный штраф в диапазоне от 5 млн до 500 млн руб. (сейчас максимальный размер штрафа составляет 500 тыс. руб.).

Президент Владимир Путин в начале декабря говорил о необходимости ужесточить наказание за утечки — такие меры, по его словам, «нужно проработать как следует».

В 2022 году в России выросло число утечек личных данных: только за первое полугодие в интернете оказалось 305 баз информации — это на 45,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из подсчетов InfoWatch.

Читайте на РБК Pro
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Зарплата финдира по формуле: проверьте, не переплачиваете ли вы
Борьба за чистоту: чем Запад собирается заменить нефть и газ из России
Теги
СПЧ утечка данных российский паспорт
Материалы по теме
Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных из онлайн-аптеки «Здравсити»
Общество
Роскомнадзор проверит утечку паспортных данных водителей в «Ситимобиле»
Бизнес
МВД предложило оформлять обычные загранпаспорта вместо биометрических
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter