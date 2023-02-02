Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных из онлайн-аптеки «Здравсити»

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Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных из сервиса онлайн-аптек «Здравсити», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что по закону о персональных данных оператор в течение суток с момента утечки должен сообщить об этом. «По состоянию на 13:00 2 февраля 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило», — добавили в пресс-службе.

Утром 2 февраля телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ была выложена база данных «Здравсити», в которой содержатся 10,3 млн строк с персональными данными клиентов. В ней есть ФИО, дата рождения, пол пользователя, номера мобильных телефонов (из которых почти 9 млн уникальные) и аптека, в которой формировался заказ.

Руководитель маркетплейса Даурен Абеуов сообщил ТАСС, что информация о взломе онлайн-сервиса «Здравсити» не соответствует действительности, а компания проводит расследование произошедшего.

«Здравсити» — онлайн-сервис, который предоставляет информацию о лекарствах и дает возможность заказать их с бесплатной доставкой в аптеку рядом с домом. На сайте сервиса говорится, что он работает в 82 регионах России и имеет 20 тыс. аптек-партнеров по стране.