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МИД Франции ответил на слова Захаровой о поставках истребителей Киеву

МИД Франции: ни Париж, ни ее союзники по НАТО не воюют с Россией

Ни Франция, ни ее союзники не воюют с Россией, эскалация наблюдается только с российской стороны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Франции Анна-Клэр Легендре.

«Как мы очень четко повторили, мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией», — заявила она, отметив, что эскалация в конфликте на Украине наблюдается со стороны Москвы.

Такими словами МИД Франции прокомментировал слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о поставках Парижем оружия Киеву. «Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации?», — заявила Захарова.

Отдельно Захарова назвала абсурдом то, что президент Франции Эмманюэль Макрон допустил поставки на Украину истребителей.

В конце января Макрон во время визита в Нидерланды заявил, что поставка Францией истребителей для Украины не исключена. При этом Макрон отметил, что поставки оружия возможны, если они соответствуют нескольким критериям. В частности, оружие не должно использоваться для ударов по территории России, а сами поставки не должны снизить обороноспособность Франции.

Теги
Франция Украина МИД Франции Мария Захарова Военная операция на Украине
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