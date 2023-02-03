Paul Smith объявил о закрытии бизнеса в России

Paul Smith объявил о скором закрытии своего магазина в московском ГУМ

Сеть люксовой брендовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Ранее газета обнаружила, что магазин Paul Smith в московском ГУМ по-прежнему работает. Paul Smith оставался одним из трех люксовых брендов, который продолжал работу.

Как пояснили в Paul Smith, компания прекратила поставки в Россию и в ближайшее время намерена прекратить работу в стране.

Однако, пишет Daily Mail, магазин Paul Smith в ГУМ был «забит» продукцией компании из последней коллекции.

В России Paul Smith сотрудничает с компанией Bosco di Ciliegi и ее основателем Михаилом Куснировичем. Первый русский бутик Paul Smith открылся 15 лет назад. На сайте Bosco по-прежнему открыта возможность купить продукцию компании.