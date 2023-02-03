Paul Smith объявил о закрытии бизнеса в России
Сеть люксовой брендовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Ранее газета обнаружила, что магазин Paul Smith в московском ГУМ по-прежнему работает. Paul Smith оставался одним из трех люксовых брендов, который продолжал работу.
Как пояснили в Paul Smith, компания прекратила поставки в Россию и в ближайшее время намерена прекратить работу в стране.
Однако, пишет Daily Mail, магазин Paul Smith в ГУМ был «забит» продукцией компании из последней коллекции.
В России Paul Smith сотрудничает с компанией Bosco di Ciliegi и ее основателем Михаилом Куснировичем. Первый русский бутик Paul Smith открылся 15 лет назад. На сайте Bosco по-прежнему открыта возможность купить продукцию компании.
Bosco di Ciliegi основана Куснировичем в 1991 году. Розничная сеть группы включает более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров: Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Ermanno Scervino, Etro, Gucci, ISAIA, Malo, La Perla, Marina Rinaldi, Moschino и другие — а также магазины часов и ювелирных украшений Chaumet, Longines, Pomellato, Ulysse Nardin.
С 2002 по 2017 год Bosco разрабатывала форму и одевала олимпийскую сборную, пока Олимпийский комитет России не передал контракт на экипировку компании Zasport Анастасии Задориной.
Магазины группы Bosco расположены в исторических торговых центрах Москвы — ГУМе, Петровском и Смоленском пассажах, «Весне» на Новом Арбате — и в других городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Калуге. Историческое здание ГУМа Куснирович арендует с 1992 года, а в 2014 году его структуры переподписали договор с Росимуществом сроком на 49 лет.