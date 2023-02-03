Зеленский рассказал о заседании ставки «в двойном формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в своем Telegram сообщил, что впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего в двойном формате.
Первая встреча прошла в традиционном формате, участники обсудили ситуацию на фронте, обеспечение армии, подготовку кадров. Позднее состоялось второе заседание членов ставки в узком составе — «для особо значимого разговора».
Украинский президент заявил, что власти страны будут «продолжать то же, что делают — усиливать устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием».
Ставка верховного главнокомандующего ВСУ — это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, он был создан вскоре после начала российской военной операции. В ее состав входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.
Зеленский ранее называл 2023 год решающим в противостоянии с Москвой. Российский президент Владимир Путин, говоря о сроках военной операции, отмечал, что они связаны «с интенсивностью боевых действий» и возможными потерями.