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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о заседании ставки «в двойном формате»

Зеленский рассказал о заседании ставки в узком формате «для особо значимого разговора»

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в своем Telegram сообщил, что впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего в двойном формате.

Первая встреча прошла в традиционном формате, участники обсудили ситуацию на фронте, обеспечение армии, подготовку кадров. Позднее состоялось второе заседание членов ставки в узком составе — «для особо значимого разговора».

Украинский президент заявил, что власти страны будут «продолжать то же, что делают — усиливать устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием».

Ставка верховного главнокомандующего ВСУ — это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, он был создан вскоре после начала российской военной операции. В ее состав входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.

Зеленский ранее называл 2023 год решающим в противостоянии с Москвой. Российский президент Владимир Путин, говоря о сроках военной операции, отмечал, что они связаны «с интенсивностью боевых действий» и возможными потерями.

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Владимир Зеленский заседание Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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