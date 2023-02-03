МВД: пошлина за 10-летний загранпаспорт не «сгорит» из-за паузы в выдаче документов

В МВД пояснили ситуацию с пошлинами за 10-летний загранпаспорт

Госпошлина за оформление 10-летнего загранпаспорта с чипом не «сгорит» из-за паузы в выдаче документов: можно отказаться от услуги и вернуть деньги либо дождаться оформления паспорта. Об этом говорится на сайте МВД.

Пошлины в размере 5000 руб. за паспорта с чипами государство будет возвращать в случае отказа заявителя от получения услуги, говорится в сообщении. Также граждане могут дождаться, когда выдача паспортов возобновиться.

При этом граждане по-прежнему могут «в кратчайшие сроки» оформить пятилетний загранпаспорт. Пошлина за него составляет 2000 руб.

Ранее «Гознак» сообщил, что приостановил изготовление загранпаспортов нового образца из-за проблем с микросхемами. Производитель микросхем — компания «Микрон» — перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы, чтобы в будущем справляться с повышенным спросом на микросхемы для загранпаспортов нового образца, рассказали РБК в компании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал россиянам «быть проще» и пользоваться загранпаспортами старого образца.