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В МВД пояснили ситуацию с пошлинами за 10-летний загранпаспорт

МВД: пошлина за 10-летний загранпаспорт не «сгорит» из-за паузы в выдаче документов

Госпошлина за оформление 10-летнего загранпаспорта с чипом не «сгорит» из-за паузы в выдаче документов: можно отказаться от услуги и вернуть деньги либо дождаться оформления паспорта. Об этом говорится на сайте МВД.

Пошлины в размере 5000 руб. за паспорта с чипами государство будет возвращать в случае отказа заявителя от получения услуги, говорится в сообщении. Также граждане могут дождаться, когда выдача паспортов возобновиться.

При этом граждане по-прежнему могут «в кратчайшие сроки» оформить пятилетний загранпаспорт. Пошлина за него составляет 2000 руб.

Ранее «Гознак» сообщил, что приостановил изготовление загранпаспортов нового образца из-за проблем с микросхемами. Производитель микросхем — компания «Микрон» — перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы, чтобы в будущем справляться с повышенным спросом на микросхемы для загранпаспортов нового образца, рассказали РБК в компании. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал россиянам «быть проще» и пользоваться загранпаспортами старого образца.

Теги
загранпаспорт МВД «Микрон» россияне госпошлина
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