Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова призвала не закрывать туалеты на «Аллее любви» в Железноводске после того, как с такой угрозой выступил глава города-курорта Евгений Бакулин. По его мнению, молодые пары превратили общественные туалеты парка в «модульные бордели». Об этом Догузова написала в своем телеграм-канале.

«Почему как только возникает какая-то нестандартная ситуация, ее сразу же пытаются решить запретами? Нет туалета — нет проблемы?» — спросила Догузова. Она вспомнила московский парк «Зарядье», где, как заявлял главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, пары стали заниматься сексом, и добавила, что, по такой же логике, и этот парк стоило закрыть.

По мнению Догузовой, если туалеты постоянно заняты, стоит открыть их еще больше. «Вряд ли жители и гости Железноводска настолько любвеобильны, что одновременно займут все кабинки общественных туалетов в интимных целях», — добавила она.

30 января Бакулин в своем телеграм-канале написал о проблеме, с которой столкнулся «Курортный парк» при уборке туалетов. «Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции», — заявил глава города-курорта, уточнив, что туалеты были созданы для человеческих потребностей, но «не таких». Он заключил, что не хочет закрывать общественные уборные, но «такой формат поведения» заставляет его так поступить.