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Догузова призвала не следовать принципу «нет туалета — нет проблемы»

Догузова: нельзя закрывать туалеты в Железноводске и других населенных пунктах

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова призвала не закрывать туалеты на «Аллее любви» в Железноводске после того, как с такой угрозой выступил глава города-курорта Евгений Бакулин. По его мнению, молодые пары превратили общественные туалеты парка в «модульные бордели». Об этом Догузова написала в своем телеграм-канале.

«Почему как только возникает какая-то нестандартная ситуация, ее сразу же пытаются решить запретами? Нет туалета — нет проблемы?» — спросила Догузова. Она вспомнила московский парк «Зарядье», где, как заявлял главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, пары стали заниматься сексом, и добавила, что, по такой же логике, и этот парк стоило закрыть.

По мнению Догузовой, если туалеты постоянно заняты, стоит открыть их еще больше. «Вряд ли жители и гости Железноводска настолько любвеобильны, что одновременно займут все кабинки общественных туалетов в интимных целях», — добавила она.

30 января Бакулин в своем телеграм-канале написал о проблеме, с которой столкнулся «Курортный парк» при уборке туалетов. «Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции», — заявил глава города-курорта, уточнив, что туалеты были созданы для человеческих потребностей, но «не таких». Он заключил, что не хочет закрывать общественные уборные, но «такой формат поведения» заставляет его так поступить.

Теги
Зарина Догузова Железноводск туалет
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