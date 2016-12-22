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Главный архитектор Москвы рассказал о популярности «Зарядья» для секса
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Главный архитектор Москвы рассказал о популярности «Зарядья» для секса
Общество, 17:05
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Главный архитектор Москвы рассказал о популярности «Зарядья» для секса

В московском парке «Зарядье» стали замечать пары, занимающиеся сексом, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщает «Интерфакс».

«В камеры видеонаблюдения парка «Зарядье» стали часто попадать влюбленные пары, занимающиеся сексом», — рассказал он журналистам. По словам Кузнецова, это можно связать с развитием комфортной городской среды. Архитектор не уточнил, будет ли парк обращаться в правоохранительные органы.

«То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям», — добавил он.

Парк «Зарядье» в центре Москвы был открыт в сентябре 2017 года. Он был построен на территории демонтированной в 2015-ом гостиницы «Россия». Парк разделен на четыре ландшафтные зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Площадь «Зарядье» составляет 10,2 Га.

Теги: «Зарядье» , Сергей Кузнецов
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