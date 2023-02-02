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Лавров ответил на обвинения Запада словами «на воре и шапка горит»

Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв холокоста словами «на воре и шапка горит»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения в том, что он оскорбил жертв холокоста, словами «на воре и шапка горит». Об этом министр заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству «РИА Новости».

«Когда нечистоплотные политики стали заявлять, что под такими сравнениями Лавров оскорбил память жертв холокоста, — это означает только одно, что на воре горит шапка. И что аргументов у них никаких нет», — заключил он. Министр также подчеркнул, что «не оскорбил жертв холокоста».

По его мнению, Запад хочет отодвинуть Россию на задворки и разрушить ее экономику, «пусть и не в газовых камерах».

Глава российского МИД ранее сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

«Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — задачей окончательного решения русского вопроса», — сказал министр.

После этого Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал Лаврова принести извинения. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Вашингтон также считает слова Лаврова оскорбительными.

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Персоны
Сергей Лавров Холокост Адольф Гитлер

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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